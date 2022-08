L'Inter sta preparando la doppia lista da presentare a Figc e Uefa per la stagione 2022/23. Nei prossimi giorni potrebbe essere aggiunto un difensore e bisognerà capire se quelli inseriti ora saranno tutti confermati anche a fine mercato - occhio a Skriniar e Dumfries - ma nel frattempo c'è un vero e proprio caso legato allo status di Bastoni.



IL CASO BASTONI -Secondo le regole italiane, il difensore classe '99 è considerato un giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter, per la Uefa no: a livello internazionale infatti i prestiti di due anni tra Atalanta e Parma a Nyon non sono considerati cone formazione per l'Inter, a differenza delle norme Figc. Così Bastoni, per la Uefa, sarà uno dei quattro giocatori cresciuti nel vivaio italiano, come D'Ambrosio, Barella e Darmian; i due cresciuti nel vivaio nerazzurro sono Cordaz e Dimarco.