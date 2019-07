Il Torino ha iniziato il proprio ritiro a Bormio per preparare la nuova stagione ma, al momento, Walter Mazzarri non dispone ancora di nessun nuovo acquisto (fatta eccezione per Lyanco e Bonifazi, rientrati dai rispettivi prestiti). Il tecnico granata aspetta un attaccante esterno e un terzino sinistro e, per quanto riguarda i giocatori che ricoprono quest'ultimo ruolo, c'è da registrare una proposta dell'Inter.



La società nerazzurra ha offerto al Torino Federico Dimarco, giocatore reduce da una buona stagione in prestito al Parma ma la società granata non sembra interessata al giocatore.