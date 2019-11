, attiva su diverse potenziali operazioni tra gennaio e giugno a seconda dei costi, delle opportunità e della fattibilità: Kulusevski è una priorità ma con tanta concorrenza, de Paul piace molto eppure costa caro, nella lista dei giovani con un curriculum già di buono spessore va inclusa un'altra idea spuntata in questi giorni. Si tratta dicon cui è protagonista da tempo in prima squadra, tra Ligue1 e anche Champions League quest'anno a livelli molto alti.COSA SUCCEDE - Soumaré è un osservato speciale per l'Inter da tempo:, vede bene il gioco e dimostra grandissima personalità anche nelle sue apparizioni europee. Insomma, il francese piace molto e rientra nell'elenco delle idee:, fino a poche settimane fa il contratto era a scadenza 2020 ma il ragazzo ha scelto di rinnovare. Ecco perché ci vorrà uno, altra operazione onerosa proprio come quella per Kulusevski, l'Inter tra gennaio e giugno sarà chiamata a scegliere. Ma se Dejan è una prima scelta, Soumaré andrà incluso nei ragionamenti e nei discorsi per un ruolo diverso.prima di desistere a fronte delle richieste economiche del Lille: Paratici scelse di fare un passo indietro, ora ci si è fiondata l'Inter ma