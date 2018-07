L’Inter cerca dal mercato un altro terzino per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Joao Cancelo ma un mese fa si è ritrovata anche a dover respingere un doppio assalto che avrebbe potuto ulteriormente sguarnire la corsia laterale destra. Roma e Napoli, infatti, hanno bussato alla porta della società di corso Vittorio Emanuele per chiedere informazioni circa Danilo D’Ambrosio, polivalente difensore che Luciano Spalletti ha utilizzato in più ruoli nel corso della passata stagione, concetto che lo stesso tecnico toscano ha voluto evidenziate in conferenza stampa: “L’anno scorso non ho potuto aiutare molto D’Ambrosio perché gli ho chiesto di fare molti ruoli, l’ho impiegato come terzino destro, poi a sinistra e infine anche come terzo difensore centrale di destra quando abbiamo fatto la difesa a tre. Così diventa difficile trovare sempre nuove misure”.



POLIVALENTE - Ma Danilo D’Ambrosio se l’è cavata più che egregiamente, suo anche il gol che ha riaperto le speranze nell’ultima decisiva sfida contro la Lazio dopo che i nerazzurri erano passati in svantaggio per il gol di Marusic. Affidabile e concreto, probabilmente poco avvezzo alla fase offensiva, ma sicuramente un osso duro in marcatura e bravo anche sulle palle inattive: è per queste qualità che la Roma e soprattutto il Napoli lo hanno chiesto all’Inter che però non ha mai voluto aprire una trattativa concreta anche per volere di Luciano Spalletti, che su D’Ambrosio punta molto, a prescindere da quello che sarà il rinforzo che arriverà in futuro nello stesso reparto.



PISTA CROATA - L’Inter giocherà in tre competizioni e passerà comodamente dalla difesa a tre alla difesa a quattro a seconda degli avversari che si ritroverà di fronte e per questo motivo sarà importante poter contare su un profilo come quello di Danilo D’Ambrosio, bravo a sapersi adattare in tempo zero a tutte le richieste di Spalletti. Il suo compagno di reparto potrebbe essere Sime Vrsaljko, difensore croato che tanto bene sta facendo ai Mondiali di Russia. L’Atletico Madrid non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto in favore della società nerazzurra, ma l’entourage del calciatore e Piero Ausilio sono al lavoro per sbloccare la trattativa e regalare a Spalletti un nuovo rinforzo.