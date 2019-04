In estate l'Inter riaprirà il fascicolo Perisic. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come i nerazzurri abbiano fissato il prezzo per vendere l'esterno croato.



“L’Inter, peraltro, rivoluzionerà in modo radicale il comparto esterni. Al momento, l’unico certo di restare è Matteo Politano, che verrà riscattato dal Sassuolo. Difficile che possa accadere lo stesso per Keita con il Monaco come è difficile che resti Ivan Perisic che già a gennaio si era promesso al Tottenham e che si è affidato a Doyen proprio per trovare asilo in Premier. Marotta, con i nuovi agenti del croato, ha fissato il prezzo del cartellino, ovvero 40 milioni, soldi che verranno reinvestiti per un esterno di prospettiva”.