L'Inter richiama in Italia i calciatori che avevano deciso di lasciare Milano per fare ritorno nei propri paesi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano scelto la via del buon senso.



“L’Inter si cautela. E si prepara a richiamare a Milano i giocatori che a inizio settimana hanno lasciato la città. È la via scelta dalla società nerazzurra, un ragionamento al netto delle certezze - che oggi non esistono - su una ripresa delle attività. Lukaku e compagni torneranno in Italia a metà della prossima settimana, qualche giorno prima di Pasqua, consapevoli che per loro - come da disposizioni governative - al rientro nel nostro Paese scatterà un’altra quarantena da 14 giorni. ​L’Inter ha scelto dunque la via del buon senso. Ha lasciato partire i giocatori ormai una settimana fa, non appena terminato il periodo di isolamento successivo al caso di positività di Rugani. Ma poi ora la società e l’allenatore devono in qualche modo cautelarsi, su un’ipotetica data di ritorno all’attività agonistica. Tutto questo anche se il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un’intervista a Repubblica proprio ieri ha detto di voler proporre «di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni», estendendo la misura agli allenamenti”.