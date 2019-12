Vidal-Barcellona, è scontro totale. È notizia di ieri il duro botta e risposta tra il cileno e i blaugrana: il centrocampista chiede soldi legati a bonus dell'anno scorso, il club risponde in maniera piccata, accusandolo di forzare la mano con l'obiettivo di salutare la Spagna. Spettatori interessati sono Conte e l'intera Inter, desiderosi di abbracciare al più presto Arturo. L'accordo con il giocatore c'è già ed è totale: il tecnico rivuole il guerriero con cui iniziò il ciclo bianconero, il giocatore vuole tornare in Italia a ha un'intesa con Marotta sulla base di un contratto fino al 2022 a 5 milioni di euro.



NUOVA OFFERTA - Il problema continua ad essere il Barcellona. Ma ora iniziano a convincersi anche dal Camp Nou che trattenere Vidal sarà durissima. L'Inter fiuta l'affare, ragiona e agisce con cautela: da Viale della Liberazione è pronta una nuova offerta. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta è vicino a un doppio rilancio. La nuova proposta nerazzurra si basa su un prestito con obbligo di riscatto (e non più diritto) a 15 milioni (aumentato, dunque, l'indennizzo). Intanto, per i blaugrana, la ripresa è fissata il 2 gennaio: Vidal ci sarà?