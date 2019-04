L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del rientro di Mauro Icardi e spiega come con la vittoria di Genova i nerazzurri abbiano sanato la ferita che aveva aperto domenica la Lazio a San Siro.



“Icardi si è ripreso il suo posto con naturalezza esagerata. Ha stentato all’inizio, logici problemi di nuovo ambientamento, poi ha scatenato il temporale. Un palo, il rigore procurato e trasformato con annesso rosso al difensore avversario, l’assist pro Perisic. Icardi è tornato e un’Inter gagliarda, nel senso di Gagliardini doppiettista e scudo spaziale della mediana, ha spazzato via un Genoa tenero e con gli uomini giusti nei posti sbagliati. Non sempre tutto è bene quel che finisce bene, non sarà facile sopire e dimenticare quanto è accaduto, e chissà che altro non succeda, ma l’Inter e Icardi si sono ritrovati e per Luciano Spalletti la corsa alla Champions diventa meno spinosa. L’Inter ha rinsaldato il terzo posto: ha guadagnato due punti sul Milan, scivolato a meno 4, e ha sanato subito la sconfitta di domenica a San Siro contro la Lazio, ieri battuta a Ferrara”