In attesa di novità sul mercato, soprattutto in ottica esterni, l'Inter ha iniziato a prepararsi e programmare la prossima stagione. La nuova squadra guidata da Simone Inzaghi dovrà anche ripartire dalle sicurezze dell'ultimo Scudetto vinto. Uno dei punti di forza è stata la solidità difensiva, per questo la società si sta già muovendo per rinnovare il contratto di Stefan de Vrij. Diversi mesi fa c'è stata una stretta di mano tra Raiola e l'Inter per prolungare un contratto con scadenza fissata al 2023. Adesso diverse big d'Europa hanno messo gli occhi su di lui e le parti dovranno aggiornarsi al più presto. Il rinnovo è praticamente in stand-by, anche a causa dei problemi finanziari di Suning che hanno congelato la trattativa.



PUNTO FERMO - Lo era per Antonio Conte, lo è anche nelle idee di Simone Inzaghi, che lo conosce bene per averlo allenato alla Lazio, facendolo diventare uno dei migliori centrali della Serie A. E il destino li ha fatti ritrovare, adesso con una maglia diversa. Ne è passato di tempo da quel famoso Lazio-Inter del 2018, quando l'olandese – che aveva già un accordo con i nerazzurri – regalò un rigore ingenuo che mandò l'Inter in Champions. Acqua passata per Inzaghi, consapevole delle qualità di de Vrij e delle sua capacità da leader. Il nuovo tecnico nerazzurro sa che parte del rendimento della sua Inter passerà anche dalle prestazioni dell'olandese. Con il nodo contratto da sciogliere, una situazione che Marotta e Ausilio sperano di risolvere al più presto, Inzaghi riparte da Stefan de Vrij, la sicurezza della difesa nerazzurra.