Andrew Gravillon è una pedina del futuro. L'Inter è totalmente convinta delle qualità di questo difensore centrale, brillantissimo fin qui nella sua stagione al Pescara che si sta godendo un talento vero che fisicamente ricorda Kalidou Koulibaly: presto per paragoni eccellenti, ma le prospettive ci sono tutte ed è per questo che è stato raggiunto l'accordo proprio negli ultimi giorni tra Inter e Pescara. Il ds nerazzurro Piero Ausilio riporterà a casa Gravillon dal prossimo giugno, lasciando il centrale ancora per 6 mesi nelle mani di Bepi Pillon.



I DETTAGLI - L'Inter è stata rapida nel concludere l'operazione in pochi giorni incontrando il presidente pescarese Sebastiani in sede, così ha evitato la potenziale beffa da un club di Premier League (Wolverhampton su tutti, informatosi con gli agenti) e bloccando Gravillon, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro prima di essere venduto in favore di una plusvalenza utile per il Fair Play Finanziario. L'operazione costerà 8 milioni di euro più bonus, ma va ricordato che il Benevento per prenderlo due anni fa dai nerazzurri aveva versato già 4 milioni nelle casse dell'Inter. Un investimento che ha fruttato, Gravillon è maturato e ora si giocherà un futuro in Serie A, possibile prestito ma con la regia nerazzurra.