Domani scende in campo l'Inter, in visita al Genoa. Dopo lo choc della sconfitta interna con il Bologna, la squadra di Conte ha accusato il colpo, vincendo soltanto con Torino e Parma, e pareggiando con Verona, Roma e Fiorentina. Per ambire alla seconda piazza deve tornare a vincere, operazione probabile, a giudicare dalle quote: tre punti nerazzurri sono proposti al ribasso, a 1,65, il successo genoano vale invece 5 volte la scommessa. In ottica salvezza, probabilmente il tecnico rossoblù Nicola non disdegnerebbe neanche un pareggio, a 4,00, la cui bontà dipende però in buona parte da ciò che succederà il giorno dopo a Bologna, dove il Lecce tenterà di ridurre i quattro punti che lo separano dal quart'ultimo posto. Per il match del Dall'Ara le quote sono strette: favorito il Bologna a 2,45, ma il Lecce è a ridosso, a 2,70.