Sprazzi di vero. Sempre più forti, sempre più frequenti. Nell’Inter che infila tre vittorie consecutive in campionato e una in Champions c’è tanto anche del centrale slovacco. Della solidità, della leadership che garantisce lì dietro. Un solo gol subito tra Sassuolo e Bologna e 180 minuti in campo, contro il Toro invece il suo ingresso ha rinvigorito la squadra, fino a quel momento in difficoltà.L’inizio di stagione è stato a dir poco complicato. Prima il corteggiamento deldi Mourinho,, con il risultato avuto durante un ritiro con la Nazionale. Skriniar è rimasto 21 giorni in Slovacchia, in quarantena., Charlotte, che Milan ha potuto conoscere solo a fine isolamento. Tante difficoltà, ma mai una parola fuori posto, un comportamento sopra le righe. Professionista esemplare, sempre.E a gennaio? Secondo quanto appreso da calciomercato.comNon è una questione di offerte più o meno giuste (in estate la cifra fissata per lasciarlo partire era di almeno 50-60 milioni).. E’ difficile dare l’etichette di incedibile a qualcuno, soprattutto in questo periodo storico, con il coronavirus ad attaccare le casse dei club, ma la sensazione è che l’Inter a gennaio non cambierà in nessun caso idea. Riscoperto il ‘vero’ Skriniar, ora vuole goderselo.