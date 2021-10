che ha confermato la linea di questa stagione: meglio fuori che in casa. In ogni caso la vittoria dei campioni d’Italia è stata(intervento brutto e plateale su Barella) a inizio ripresa, quando era in vantaggio solo di un gol. Quei primi 45’ erano stati assai equilibrati,La vittoria dell'Inter porta il nome di un giocatore che a Empoli è stato schierato, un giocatore di assoluta garanzia, di totale affidamento, stavolta decisivo nei momenti decisivi,. Ha preso il posto di un titolare fisso, Skriniar, e nel primo tempo del "Castellani" ha cominciato salvando un gol fatto di Luperto, proseguito con un altro salvataggio in area su Bajrami (era rigore, ma né Chiffi in campo né Valeri al Var se ne sono accorti) e concluso con un gol splendido. L'azione è nata proprio con un suo anticipo su Pinamonti a metà campo,. Un grande gol.Finché è rimasto in parità numerica,. Trovarsi di fronte i campioni d'Italia non ha per niente intimidito la squadra di Andreazzoli. Che aveva sistemato Bajrami su Brozovic, Zurkowski su Gagliardini e Bandinelli su Barella, come al solito l'interista più presente alla gara. Le prime due occasioni sono state proprio degli azzurri, con una sventola didal limite (tuffo di Handanovic in angolo) e la seconda con, messo davanti alla porta da Bajrami dopo un dribbling secco su Brozovic, è stata l'occasione in cui D'Ambrosio ha salvato il risultato.) e aveva insistito su. L'argentino, che ha cominciato a brillare nella ripresa, quando ha avuto più libertà. Meglio di lui, nel primo tempo, Alexis Sanchez, che usciva dalla linea d’attacco, risucchiando fuori Luperto e aprendo spazi per i compagni.Dopo 7 minuti del secondo tempo, l’Empoli è rimasto in dieci.. Andreazzoli ha tolto Bajrami per far entrare un altro mediano, Haas, ma ha lasciato le due punte. Modulo 4-3-2. L’Inter ha trovato gli spazi che ora l’Empoli era costretto a concedere e per due volte ha avuto la palla per chiudere la gara, prima con Gagliardini (palo con un colpo di testa su cross di Darmian), poi con Lautaro Martinez (colpo di testa da due passi su cross di Barella e prodezza di Vicario).L’Empoli non ce la faceva più a ripartire e l’Inter aveva fretta di mettere in frigorifero una partita che ora stava dominando.. Andreazzoli ha cominciato a pensare alla prossima sfida col Sassuolo dell’ex Dionisi e subito dopo il 2-0, al 21’, ha tolto Cutrone, Bandinelli e Zurkowski per far entrare Mancuso, Henderson e il giovane Asllani. Lo stesso ha fatto poco dopo Inzaghi ordinando dalla tribuna, dove era confinato per la squalifica, le sostituzioni di Brozovic (ammonito) e Sanchez per dare spazio a Vecino e Correa. Gagliardini è riuscito finalmente a segnare, ma con un braccio. Ha perfino esultato e Chiffi, avvertito dal Var, lo ha giustamente ammonito.: Vicario; Stojanovic (37' st Fiamozzi), Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski (22' st Asllani), S. Ricci, Bandinelli (22' st Henderson); Bajrami (12' st Haas); Pinamonti, Cutrone (22' st Mancuso). A disposizione: Ujkani, Marchizza, Stulac, La Mantia, Tonelli, Baldanzi, Viti. Allenatore: Andreazzoli.: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (35' st Kolarov), A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (27' st Vecino), Gagliardini (39' st Sensi), Dimarco; Sanchez (27' st Correa), L. Martinez (39' st Dzeko). Radu, Dumfries, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Skriniar. Allenatore: S. Inzaghi (squalificato) in panchina Farris.: Chiffi di Padova.: 34' pt D'Ambrosio (I), 21' st Dimarco (I): Sanchez, Lautaro Martinez: 52’ Ricci (E): Luperto (E); De Vrij, Brozovic, Gagliardini (I).