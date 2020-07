Buone notizie in casa Inter. Nicolò Barella ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori da poco meno di due settimane, ed è di nuovo a disposizione di Antonio Conte.



Il centrocampista, vittima di una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, si è allenato oggi in gruppo, e dovrebbe tornare in campo dopo 4 partite saltate.



Ancora da valutare invece Romelu Lukaku. L’attaccante belga oggi ha svolto un lavoro personalizzato intenso: domani si capirà se potrà esserci con la Roma.