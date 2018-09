Sedotto e poi abbandonato, almeno per il momento. E' andata così tra Mousa Dembelé e l'Inter in estate quando Piero Ausilio si era mosso concretamente per regalare il centrocampista belga a Luciano Spalletti. Qualcosa poi non è andato per il verso giusto e il destino ha voluto che proprio il club di Londra sarà l'avversario di Icardi e compagni nella prima giornata di Champions League. Che cosa non ha funzionato? Dembelé potrebbe ancora essere un obiettivo per la Serie A? Ecco il punto della situazione sul classe 1987, tra sirene dalla Cina e possibile ritorno di fiamma da parte dei nerazzurri.