Getty Images

L’Inter ritrova Thuram: il francese si allena in gruppo e con il Napoli ci sarà dal 1’

Pasquale Guarro

9 minuti fa



In casa Inter è arrivata la notizia che tutti attendevano: Marcus Thuram ha lavorato in gruppo, come da programma, e adesso si candida per una maglia da titolare al Maradona, dove Simone Inzaghi avrà tutti gli attaccanti a disposizione. Il francese si era fatto male contro la Fiorentina e aveva stretto i denti per entrare a gara in corso contro la Juventus, da quel momento non ha più messo piede in campo e ha lavorato a parte affinché le terapie risolvessero il problema alla caviglia.



A NAPOLI DAL 1’ - Oltre all’intero allenamento di questa mattina, Thuram avrà a disposizione anche tutto quello di domani, da svolgere insieme al resto della squadra. Due sedute insieme al gruppo prima della sfida di sabato sera al Maradona, sufficienti e necessarie affinché Inzaghi possa considerarlo pienamente recuperato. Thuram è pronto a rientrare dal primo minuto, un’ottima notizia per l’Inter che in altre zone di campo è invece più in affanno. Prosegue infatti l’emergenza sulle corsie esterne, dove Dumfries e Dimarco sono gli unici due uomini a disposizione di Inzaghi, in attesa che Carlos Augusto rientri dopo la botta al polpaccio rimediata a Torino. Il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Monza. Thuram invece scalda i motori.