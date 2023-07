Prima Samir Handanovic, poi AlexIn un solo giornosalute due portieri in attesa della cessione dial Manchester United, ormai assai probabile: è vera rivoluzione tra i pali.Tornato a Milano due anni fa dopo una lunga esperienza al Crotone, Cordaz è stato liquidato dall'Inter con un lungo comunicato: "Alex Cordaz e l’Inter si salutano,- si legge -. Dal Settore Giovanile al debutto in prima squadra e poi, dopo una lunga carriera, il ritorno in nerazzurro per due stagioni intense. Dopo i successi nel Torneo di Viareggio e del Campionato Primavera, Cordaz debutta in nerazzurro in un match di Coppa Italia nel 2004 contro la Juventus. Il tour delle squadre in Italia e non solo si chiude nel 2021, con il suo ritorno a San Siro: elemento importante all’interno dello spogliatoio,Nell’ultimo match della Serie A 2022/2023 il tanto atteso debutto in Serie A con la maglia dell’Inter, match in cui torna a vestire il nerazzurro 19 anni dopo la sua prima presenza con l’Inter. Ad Alex vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".Cordaz, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe dovuto finire all'Al Nassr con Brozovic, ma l'affare è adesso bloccato, considerato lo stop al mercato imposto dalla Fifa al club saudita. All'Inter invece arriverà Raffaeleper ricoprire il ruolo di terzo portiere.