Il 1° luglio è il capodanno del calciomercato. L'Inter ha già salutato ufficialmente i calciatori che erano in scadenza di contratto il 30 giugno e si sono svincolati a parametro zero: il 37enne attaccante bosniaco Edin Dzeko (già accasatosi al Fenerbahce in Turchia), il 29enne centrocampista italiano Roberto Gagliardini (in trattativa col Monza), in difesa il 28enne slovacco Milan Skriniar (destinato al PSG) e il 34enne italiano Danilo D'Ambrosio.



In pratica tutti tranne due: il 29enne esterno sinistro brasiliano Henrique Dalbert (che però ha giocato l'ultima partita in nerazzurro quattro anni fa ai tempi di Spalletti) e Samir Handanovic. Quest'ultimo per un motivo tanto semplice, quanto importante: può restare ancora a Milano. Il prossimo 14 luglio compirà 39 anni e sarebbe alla sua dodicesima stagione con la maglia dell'Inter. La trattativa per un rinnovo annuale del contratto fino a giugno 2024 è ancora in piedi, nonostante non siamo mancati dei momenti di tensioni tra le parti.



Futuro ancora in dubbio anche per l'altro portiere dell'Inter, il titolare: André Onana. Arrivato l'anno scorso dall'Ajax a parametro zero, il nazionale camerunese classe 1996 viene valutato almeno 50 milioni di euro dai dirigenti nerazzurri. La cifra in questione rischia di essere troppo alta per il Manchester United, che non a caso sta battendo nuove piste alternative, come quella che porta al 25enne olandese Justin Bijlow del Feyenoord.