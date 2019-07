Non solo i colpi Barella e Lukaku in entrata, non solo Icardi e Nainggolan in uscita. L'Inter sta vivendo una prima parte del mercato di luglio estremamente intensa, ma oltre agli affari più chiacchierati continua a portare avanti trattative sì minori, ma altrettanto fondamentali per gli equilibri della rosa a disposizione di Antonio Conte. È il caso di Joao Mario, considerato costantemente in uscita e per cui sono fitti i colloqui per un addio. L'Inter ha stabilito la cifra per cederlo a titolo definitivo e c'è un club che è pronto ad acquistarlo. Tutti i dettagli nel nostro video.