. Si è chiusa ufficialmente, dopo una sola stagione, l'avventura dicon la maglia dell'Inter. Ieri ilha annunciato l'arrivo del laterale marocchino, che ha firmato un contratto. Le cifre finali dell'operazione:. "Mi era stata prospettata la partenza di Hakimi, ma mi hanno promesso che rimarremo competitivi e forti", così invece ha toccato il tema ogginella conferenza stampa della sua presentazione.. Tanti nomi quelli sul piatto, la società li sta valutando e studiando attentamente perché dovranno anche rientrare nelle attuali possibilità economiche del club, ridotte rispetto ad un anno fa.- Il nome che rappresenterebbe un downgrade minore rispetto ad Hakimi, sulla carta, è quello di, terzino olandese del, con due gol segnati in quattro partite e prestazioni di alto livello., Dumfries sarebbe un nome più che gradito da Inzaghi per fare il titolare sulla destra. Gli olandesi, però, non fanno sconti e chiedono. Pista difficile da percorrere, ma con un minimo di speranza nella riuscita. La società ha contatto prima, agente del ragazzo, per cercare di capire se ci sono possibilità concrete. Anche una telefonata al club olandese verrà fatta,. Un'altra opzione è rappresentata da, terzino in uscita e che non rientra nei piani dell'. Lo spagnolo darebbe meno garanzie rispetto a Dumfries sul piano fisico, dopo la rottura del crociato rimediata a gennaio 2019 e alcuni guai muscolari accusati quest'anno.. Gli inglesi chiedono un, l'Inter spinge per un prestito con diritto e magari ad una cifra leggermente inferiore. La sensazione è che i club possano presto trovarsi d'accordo.- Oltre a Dumfries e Bellerin, sono statiaccostati all'Inter nelle ultime settimane per sostituire Hakimi. Approfittando dell'ingaggio di Inzaghi, sembrava potesse essere un'opzione valida quella di, esterno che il nuovo tecnico nerazzurro conosce benissimo. L'ex SPAL ha una valutazione molto alta per la Lazio,. Per questo motivo è difficile che l'Inter possa affondare il colpo. Soluzioni low cost e italiane potrebbero essere. Ci sarebbe anchedell', l'argentino classe '98 attualmente impegnato in Copa América.. Per un motivo o per un altro i favoriti rimangono Dumfries e Bellerin. Una corsa a due che potrebbe definirsi a breve, per capire così chi sarà il nuovo titolare sulla fascia destra dell'Inter.