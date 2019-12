Antonio Conte ha una tradizione che ad Appiano Gentile piace moltissimo: quattro volte su cinque il tecnico salentino è arrivato a Natale da primo in classifica. Avrà la possibilità di ripetersi anche quest'anno vincendo contro il Genoa, ma servirà un grande Lukaku. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Cristiano vola, Romelu non può restare fermo. L’Inter che cerca di acchiappare la Juve, scappata a +3 grazie a RonaldAir, e sedersi sul cucuzzolo della Serie A con i bianconeri, oggi ha la strada segnata. Deve ritrovare la vittoria che manca dal 1° dicembre (2-1 alla Spal), superare anche contro il Genoa dell’ex Thiago Motta l’ennesima emergenza rosa corta-infortuni lunghi, riavere un Lukaku vecchia maniera. Quello, per intenderci, che insieme a Lautaro si è preso l’Inter sulle spalle dalla seconda metà di ottobre e per un mese ha segnato a raffica. Già, perché se Conte vuole festeggiare il primo Natale nerazzurro in testa alla A molto dipenderà dal suo attaccante, chiamato anche a fare da chioccia ai minorenni Esposito e Agoumé, oggi con tutta probabilità al debutto da titolari. E vista la tradizione dell’allenatore se si parla di mangiare il panettone... Romelu dovrà rimettersi a correre davvero. Quando arriva il 25 dicembre, Antonio è abituato a guardare tutti dall’alto. Tra le tre stagioni alla Juve e le due al Chelsea, è stato in testa prima di scartare i regali 4 volte su 5. E 4 volte su 5 poi ha vinto il campionato”.