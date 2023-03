Con il Milan sempre più orientato a costruire il nuovo stadio, in solitaria, a La Maura, l'Inter non sta ferma a guardare. I nerazzurri restano interessati all'area di San Siro, e nella giornata di giovedì, svela Repubblica, hanno scritto una lettera al Comune di Milano per rispondere alla chiusura del dibattito pubblico. Un modo per mettere pressione a Sala: il club nerazzurro vuole sapere se è possibile (e in che modalità), lavorare ancora sul progetto originario che coinvolge l'area antistante il Meazza. In Via Aldo Rossi infatti, tale progetto non è stato ancora scartato ufficialmente.



MOSSE - L'Inter attende una risposta al più presto, e, come svelato pubblicamente dall'ad Alessandro Antonello, sta già valutando delle piste alternative: non a caso Zhang nelle ultime settimane ha chiesto informazioni sul terreno di proprietà della famiglia Cabassi tra Assago e Rozzano, due cittadine alle porte di Milano. Insomma in Viale della Liberazione non si sta fermi a guardare.



IL SINDACO - Due giorni fa inoltre è tornato a parlare Beppe Sala, sindaco di Milano, dopo l'incontro con Cardinale a Palazzo Marino: "Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio vicino San Siro, ma è chiaro che se non intendono farlo devono farmelo sapere. I rossoneri devono presentare il loro progetto entro due settimane.