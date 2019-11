Un colpo a gennaio per sistemare un reparto, o meglio due perché sia Inter che il Milan stanno sognando e programmando un mercato di riparazione che sarà, almeno nelle idee, importante. I nerazzurri cercano una mezzala di inserimento, i rossoneri un fantasista che possa fare l'esterno dopo aver mancato quel colpo in estate. Un identikit che all'apparenza sembra corrispondere a diverse tipologie di giocatori ma che, in Serie A, può essere rappresentata da un unico talento: Rodrigo De Paul.



UN ANNO DOPO - Già lo scorso inverno il fantasista dell'Udinese era stato al centro di un duello aperto fra Inter e Milan, ma la squadra friulana non navigava in ottime acque e il club guidato dal patron Pozzo decise di non privare la squadra del suo uomo di maggior talento. O meglio decise di non andare incontro alle richieste dei due club che non potevano permettersi esborsi economici importanti e proponevano soltanto un prestito con diritto di riscatto.



SFIDA - Il Milan in estate ci ha riprovato sfruttando i contatti con l'agente di Angel Correa (lo stesso di De Paul) dopo che la trattativa con l'Atletico Madrid non si è concretizzata, ma ancora una volta la richiesta elevata dell'Udinese e la non apertura al prestito ha fatto sfumare tutto. Nulla di fatto, De Paul è rimasto alla Dacia Arena e i Pozzo gli hanno anche fatto firmare un ricco rinnovo di contratto fino al 2024. Un prolungamento propedeutico però alla cessione e a gennaio il club rossonero proverà a rifarsi avanti. Con il Milan ci sarà però nuovamente anche l'Inter che vuole regalare a Conte un giocatore con le sue caratteristiche. La richiesta dell'Udinese resta ferma: 35 milioni di euro non uno di meno. L'apertura al prestito non è impossibile, ma dovrà essere garantito il riscatto per sovvenzionare le casse bianconere. Inter e Milan sono al lavoro, anche se arrivare a quelle cifre appare complicato.