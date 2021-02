. Una sfida dal gusto sempre particolare quella al centrocampista serbo, per i nerazzurri un sogno proibito sul mercato trasformatosi in un vero e proprio incubo con il passare degli anni.- Per anni l'Inter ha seguito l'evoluzione di Milinkovic e aspettato l'occasione per strapparlo alla Lazio,. Il tecnico aveva individuato il serbo come il profilo giusto per dare tecnica e muscoli al suo centrocampo, ma l'affare era proibitivo dal punto di vista economico: troppo elevata la richiesta di Lotito (, specie in un'estate, quella del 2019) che aveva già visto un investimento top per prelevaredall'Inter, con i nerazzurri che hanno quindi deciso di puntare con decisione su, raggiunti anche grazie a formule più favorevoli (prestito con riscatto). Niente da fare, Milinkovic è stato blindato dai biancocelesti che hanno raffreddato tutte le varie pretendenti (dalla Juventus al PSG per citarne alcune), forti di un contratto fino al 2024.- E da allora la Lazio si gode un centrocampista che nella scorsa stagione ha sfiorato la 'doppia doppia', mutuando il termine dal basket, tra gol e assist (8 e 8 complessivi) e che quest'anno sta alzando anche i giri del motore, avendo già eguagliato il numero di passaggi decisivi del 2019/20 (8 complessivi, 7 in campionato e 1 in Champions) ed è a 4 marcature in Serie A. Numeri che non lasciano indifferente la squadra di Conte, specie se si pensa che proprio i nerazzurri sono un nemico gradito per il serbo:(6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia), ora punta a pareggiare definitivamente quello che riguarda il solo campionato (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Inoltre, Milinkovic vuole allungare la sua personale striscia realizzativa contro i nerazzurri:. Due anni dopo la Lazio vuole tornare a espugnare il Meazza e va a caccia della settima vittoria consecutiva in questa stagione per continuare a scalare la classifica: e Milinkovic è l'arma in più per Inzaghi.@Albri_Fede90