A Bologna, l'Inter si ferma ancora. Il ko di Inzaghi lascia i nerazzurri a -18 da un Napoli cui manca ormai solo la matematica, una questione di tempo. Dopo 24 giornate, il vantaggio di Spalletti è enorme e, riuscendo a tenere queste distanze, il terzo Scudetto della storia del Napoli potrebbe arrivare con sei turni d'anticipo, ovvero alla 33esima giornata a Udine nella prima partita del mese di maggio.



Se le inseguitrici non dovessero tenere il passo, un'altra chance potrebbe essere già ad aprile, quando, il 30, il Napoli è impegnato nel derby contro la Salernitana. Nel caso in cui invece Osimhen e compagni lasciassero qualche punto per strada, un'altra data segnata sul calendario azzurro è quella del 7 maggio quando al Maradona arriverà la Fiorentina, contro cui arrivò anche il primo tricolore azzurro.