appassionante e dai contorni economici tutt'altro che banali quella che ha come protagonista il volto nuovo dell'attacco dell'- uno dei parametro zero di maggiore spicco proposti dal nostro campionato -soltanto un anno dopo il suo addio. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono chiamati principalmente a fare di conto, alla luce dell'input arrivato da Steven Zhang di rendere il club sempre più sostenibile dal punto di vista finanziario. Questo non significa che l'aspetto tecnico-tattico non venga tenuto presente, considerando che: la carta d'identità ha mostrato tutti gli attuali limiti in termini di continuità di Edin Dzeko e individuare un giocatore più futuribile in quel ruolo rappresenta una delle missioni della prossima finestra di mercato.che passa ovviamente dall'approvazione di un Chelsea che da poche ore ha cambiato ufficialmente padrone. Todd Boehly ha rilevato la poltrona di Roman Abramovich e sarà chiamato a valutare tutti i nodi lasciati in eredità da una stagione partita col desiderio di tornare a competere per la Premier League e di confermarsi in Champions e terminata con tanti punti di domanda e un futuro societario finalmente messo in sicurezza., che già lo scorso dicembre manifestava i primi segnali di malcontento e di pentimento circa la sua decisione di lasciare l'Inter nel bel mezzo dell'agosto scorso per cercare nuovamente fortuna nel campionato inglese. 115 milioni di euro e 15 reti dopo, il centravanti della nazionale belga è più che pronto a fare marcia indietro,- Serve uno sforzo collettivo e molto significativo affinché tutte le caselle vadano al loro posto e consentano a Simone Inzaghi di riabbracciare un giocatore che ha avuto la possibilità di allenare soltanto per pochi giorni nell'estate passata.: una somma comunque proibitiva, sostenibile attraverso i risparmi in arrivo dalle uscite di Perisic e Sanchez.con un'altra annata in chiaroscuro. Ecco perché: dall'Inter che per il pagamento dell'ingaggio del calciatore non beneficerebbe più degli effetti del Decreto Crescita, per un Chelsea chiamato a ripartire da certezze e per un Lukaku in cerca di riscatto. Se si vuole, si può.