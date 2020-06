La Roma potrebbe avere l'esigenza di cedere i propri gioielli. A scriverlo è l'edizione odierna de "la Repubblica”, che spiega come l'Inter abbia mosso qualche passo per arrivare a Zaniolo.



“Inevitabile che la preoccupazione collettiva vada agli unici due nomi che ancora accendono la fantasia del pubblico romanista: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Sui due, però, ad oggi gli amministratori hanno posto una sorta di veto. Anche perché sono gli unici due pezzi che offrono appeal alla società. Mercoledì scorso la dirigenza ha incontrato i rappresentanti di entrambi, facendo una promessa: Nicolò e Lorenzo non partiranno. Un impegno quasi formale, necessario anche perché negli ultimi giorni Juventus e Inter si erano già mosse. Soprattutto su Zaniolo: Bernardeschi, Romero e soldi l’offerta della Juventus, Nainggolan più soldi per l’Inter, che avrebbe potuto contare sul diritto di incassare il 15% di una futura cessione che per lei si sarebbe tradotta in uno sconto. La Roma ha detto no, respingendo anche i sondaggi di Tottenham e Manchester United. A meno che qualcuno non paghi il prezzo giusto, che la società ha già fissato: "70/80 milioni, sempre che lui sia d’accordo". E lui, Nicolò, di lasciar Roma non vuol saperne”.