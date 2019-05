Una piccola rivoluzione, prevista e sempre più necessaria, sarà messa in atto dall'Inter al termine della stagione e riguarderà il sempre più criticato reparto degli esterni d'attacco. Dei 4 elementi presenti in rosa soltanto Matteo Politano è certo della conferma (sarà riscattato dal Sassuolo per 20 milioni) e sia Ivan Perisic che Antonio Candreva sono destinati all'addio estivo. Per questo l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno programmando non uno, bensì due colpi per puntellare il reparto.



SARABIA E PEREZ - Uno dei due colpi dovrà essere a basso impatto economico e per questo l'Inter sta sondando piste disseminate in tutta Europa. Bergwijn del PSV costa tanto, così come Pepé del Lille e allora stanno prendendo quota i nomi di Pablo Sarabia del Siviglia e Ayoze Perez del Newcastle. Secondo la Gazzetta dello Sport per il primo esiste una clausola rescissoria da 18 milioni di euro e non ha alte pretese di ingaggio. Secondo il Corriere dello Sport, per il secondo la clausola è da 30 milioni, ma si può trattare con i Magpies scendendo intorno ai 20 milioni. TUTTO SU CHIESA - Perché il primo colpo dovrà essere a basso impatto economico? La risposta sta tutta in quella che è la valutazione che la Fiorentina sta facendo per colui che per l'Inter è considerato l'obiettivo primario: Federico Chiesa. Il duello con la Juventus per l'esterno italiano è accesissimo, e il club nerazzurro è pronto a sacrificare anche tanti dei gioielli del proprio settore giovanile pur di abbassare il costo cash che i viola vorrebbero intorno ai 70/80 milioni. Per una rivoluzione annunciata e nuove ali per volare verso nuovi obiettivi.