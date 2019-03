Una nota lieta in un cielo sempre più coperto e cupo. Matteo Politano continua ad essere uno degli elementi tanto imprescindibili quanto positivi dell'attuale rosa dell'Inter. L'ex-Sassuolo sta facendo gli straordinari per sopperire alle numerose assenze che stanno condizionando la rosa a disposizione di Luciano Spalletti ma con una certezza in più sul proprio futuro: l'Inter riscatterà il suo cartellino.



LA SCELTA - Politano ha convinto tutti all'interno del club e soprattutto nel rettangolo da gioco. Può giocare sia da esterno puro che da attaccante, ha giocato sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3 e, soprattutto è un'opzione anche nel 3-5-2 tanto caro ad Antonio Conte, un nome non fatto a caso. L'Inter ha scelto che lo riscatterà, ma ci sarà ancora da lavorare con il Sassuolo per i dettagli economici dell'operazione.

MAROTTA AL LAVORO - Sì perché l'accordo sottoscritto lo scorso giugno con il Sassuolo prevedeva il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni entro il termine della stagione. Un riscatto che, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Inter è pronta ad esercitare, ma su cui è al lavoro un'opera di diplomazia portata avanti da Beppe Marotta. Il rapporto fra il neo ad nerazzurro e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è ottimo e per questo le parti si incontreranno per studiare le modalità più convenienti per il pagamento dell'intera cifra. Non è da escludere, infine, che possa essere inserita nell'affare anche qualche nuova contropartita tecnica che agevolerebbe il club interista in ottica bilancio. Per un presente e soprattutto un futuro sempre più nerazzurro.