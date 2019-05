In Francia la voce ormai è una certezza o qualcosa di molto simile: l’Inter è a un passo da Lucien Agoumé, il centrocampista classe 2002 del Sochaux che ha deciso da tempo di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020. Il ragazzo, in patria ribattezzato il nuovo Pogba, pare si sia promesso al club nerazzurro, orientato a cercare un’intesa con il Sochaux per portarlo già la prossima stagione alla Pinetina. Come? Con un’offerta intorno ai 4-5 milioni che naturalmente non corrisponde al reale valore del giocatore (molto più alto...), ma si tratterebbe di un indennizzo minimo per il Sochaux. Come si legge sul Corriere dello Sport, per Marotta, Ausilio e Baccin l'arrivo di Agoumé sarebbe un grande colpo in ottica futura, un modo per mettere fuorigioco la concorrenza rappresentata dalla Juventus, dal Barcellona e da alcuni club inglesi.