L'affare non è ancora ufficiale, ma la trattativa corre spedita. L'Inter è a un passo dal Antonio Pintus del Real Madrid, un acquisto che può essere considerato uno dei colpi dell'estate. Nonostante il cognome, non è spagnolo e soprattutto non è un giocatore dei blancos, ma è a tutti gli effetti un galacticos, uno di quelli che fanno la differenza. Professione preparatore atletico, a Madrid è arrivato dopo aver girato l'Europa, ​(Chelsea, West Ham, Monaco, Marsiglia, Lione, Udinese, Palermo e Juventus), e dopo aver collaborato con diversi allenatori, tra i quali Lippi, Deschamps, Vialli e Zola. In blanco lo ha voluto Zidane, lo ha messo da parte Lopetegui, lo ha rispolverato Solari. Fino al ritorno di Zizou, che ne apprezza i metodi, intorno ai quali ha costruito i successi in Europa del 'grande Real'.



FRESCHEZZA - Il credo del 'Sergente' Pintus è chiaro: lavoro con il pallone, corsa e soprattutto prevenzione, perché "il talento è la base ma il problema è poi restare lì, al top, per anni". Per capirne di più bisogna fare rewind e rileggere una sua vecchia intervista: "Ho avuto la possibilità di lavorare in diversi club e penso che non si debba mai credere di avere la verità in tasca. Ci vogliono un sacco di umiltà e la capacità di adattarsi a culture diverse. In Francia si lavora ancora tanto fisicamente, si fanno correre i giocatori durante la preparazione pre campionato. In generale, in Inghilterra, in Italia, il lavoro di fondo che si fa in Francia non si fa più, perché si pensa che il lavoro con il pallone sia sufficiente per mettere in forma un giocatore. Io credo che la verità stia nel mezzo, bisogna lavorare sia senza che con la palla”. Con Pintus il Real Madrid degli ultimi anni ha dimostrato di averne di più nel periodo decisivo dell'anno. Quello nel quale, di solito, si alzano trofei.