Tutto su Romelu Lukaku. L’Inter di Conte vuole mettere il campione belga al centro del nuovo progetto e il bomber del Manchester United ha la precedenza su tutto nelle strategie di mercato della società nerazzurra. Lukaku lascerà i Red Devils? Per i quotisti di Betaland, si legge in una nota, il divorzio è molto probabile tanto che sulla speciale lavagna dedicata al calciomercato l’ipotesi è bancata a 1,25. L’arrivo di Lukaku potrebbe portare la cessione di Mauro Icardi e anche in questo caso il cambio di maglia non è da escludere a quota 1,40, contro la conferma a 2,50.