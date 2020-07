Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020

Presentando la nuova maglia da trasferta per la stagione 2020/2021, il Barça ha utilizzato l'immagine dell'attaccante argentino. Considerato incedibile sul mercato. Nei post pubblicati sui propri canali ufficiali, il Barcellona ha anche scritto il suo nome: Leo Messi preceduto dall'emoji di una capra (in inglese goat, acronimo di Greatest of All Time, il migliore di tutti i tempi).