, lo scorso 6 giugno ha chiesto la residenza al Comune e dal prossimo mese di agosto vivrà, tra i grattacieli di Porta Nuova. In un grande appartamento in via Joe Colombo con tanto di sala riunioni e postazioni di lavoro, da dove gestirà le finanze, le sponsorizzazioni e i diritti sportivi del figlio.L'indiscrezione, lanciata da Filippo Grassia nella trasmissione Zona Cesarini su Radio Rai, viene ripresa dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Secondo cui, non considerando i 50 garantiti dal Barcellona ogni anno. Ma questa facilitazione non può essere sommata all'incentivo del Decreto Crescita:(elezioni previste l'anno prossimo). Se vuole andarsene, ha i mezzi per farlo. Il suo contratto scade a giugno 2021: l'ultimo rinnovo è stato firmato nel 2017 con una