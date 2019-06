. I dirigenti nerazzurri nella nuova sede oggi hanno incontrato prima l'amministratore del Sassuolo Carnevali e poi l'agente del giocatore, Giuseppe Riso. , per un'operazione chiusa sulla falsa riga di quella dell'anno scorso per Matteo Politano.Nell’operazione, attaccante classe 2001 dei nerazzurri. L'Inter oggi ha deciso di affondare il colpo per Sensi, che sembrava vicino al Milan e invece è a un passo dai nerazzurri ora. Il centrocampista classe 1995Un colpo di scena a Milano, l'Inter è pronta a chiudere un'altra operazione col Sassuolo.