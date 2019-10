L'apprensione si è trasformata in gioia: Romelu Lukaku segna e trascina il Belgio nel pur semplice impegno con il San Marino, e l'Inter sorride. Un'ansia giustificata, la schiena dell'attaccante da diverse settimane preoccupa Antonio Conte. Ma il ct dei Diavoli Rossi Martinez ieri aveva rassicurato tutti: "Romelu giocherà solo se in forma". La prestazione offerta dall'ex Manchester United ha fugato ogni dubbio e ha permesso al giocatore di raggiungere un prestigioso traguardo.



CHE TRAGUARDO! - Fuori con il Barcellona, deludente contro la Juve, Lukaku ha ritrovato il sorriso nella notte di Bruxelles. Davanti a familiari e amici, Big Rom ha aperto le marcature al 28', per poi raddoppiare con un magnifico destro a giro dal limite dell'area di rigore. Due reti che gli hanno permesso di arrivare a 51 gol totali con la nazionale Belga: è il primo in assoluto, nella storia dei Diavoli Rossi, a toccare quota 50. Il dato impressiona ancor di più se si notano le partite impiegate per arrivare a 51 reti: solo 83. Una media pazzesca, più di 1,5 marcature a gara. A soli 26 anni. Al 75' Lukaku è stato sotituito, e il Belgio alla fine ha vinto con un roboante 9-0, qualificandosi in anticipo alla fase finale dell'Europeo. Ora, con ogni probabilità, l'attaccante potrà tornare ad Appiano Gentile, saltando la partita con il Kazakistan, rimettendosi al lavoro per farsi trovare pronto per i prossimi impegni dei nerazzurri.



LAZARO IN GOL! - La doppietta di Lukaku non è l'unica nota lieta della serata per l'Inter. Infatti, anche Valentino Lazaro è stato protagonista con l'Austria: titolare nella vittoria per 3-1 con Israele, match nel quale l'esterno nerazzurro è andato anche a segno. Un gol e 90 minuti in campo: non c'era modo migliore per ricordare a Conte che, dopo il problema fisico riscontrato in estate, ora Lazaro è pronto a prendersi l'Inter.