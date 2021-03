Ottime notizie in casa Inter. Come rivela l'edizione online del Corriere dello Sport, infatti, anche gli ultimi test molecolari effettuati ad Appiano Gentile hanno dato esito negativo, non dando così seguito al focolaio di settimana scorsa dopo le positività di D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino, oltre a qualche membro del gruppo squadra. L'isolamento fiduciario, tuttavia, continua per un'altra settimana, dove giocatori e staff potranno fare solo il tragito casa-Pinetina.