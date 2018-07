Zhang Jindong e Jack Ma erano ieri in tribuna a seguire Francia-Belgio, sono stati ripresi dalle telecamere. I due imprenditori seguiranno anche le prossime partite. pic.twitter.com/uYtx3deGqt — Marco (@Mark12355) 11 luglio 2018

Sono ore caldissime per il mercatoperchè si avvicina con sempre più insistenza la deadline del calciomercato in Cina. La trattativa per l'addio di, aperta e conclusa in pochissimo tempo con i cugini del Jiangsu Suning, è la riprova di come il tempo per concludere affari con il campionato asiatico sia sempre più esiguo. In quest'ottica il club nerazzurro è ancora in attesa anche e soprattutto per il futuro del centrocampista belga,ome svelato da una televisione cinese,insieme al numero uno di Alibaba. Un'uscita ufficiale del patron nerazzurro che riavvicina il numero 1 di Suning al mondo del calcio dove, soprattutto in casa Inter, fatica a mostrarsi in eventi pubblici. Sotto ai suoi occhi proprio, protagonista di una partita non straordinaria, complice un cartellino giallo per fallo tattico rimediato nel primo tempo, e durata non più di 45 minuti. Sacrificato sull'altare di un Belgio chiamato ad essere più offensivo, a conti fatti il cambio non ha pagato lanciando la Francia in finale.- Perchè quindi la chiusura del mercato cinese è così importante per Dembelè? Perchè la possibile destinazione cineseSe entro venerdì non arriveranno proposte concrete per lui e per il club dal campionato asiatico l'Inter tornerà prepotentemente in corsa.