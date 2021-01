L'Inter poteva essere prima approfittando del passo falso del Milan e invece i nerazzurri vedono la Roma avvicinarsi e insidiare il secondo posto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Niente nona sinfonia. L'Inter incassa la seconda sconfitta in campionato e manca la vittoria di fila numero 9. Nessun sorpasso sul Milan, ma il distacco dalla capolista, battuta dalla Juve, resta uguale, meno uno. Casomai il rimpianto per l’occasione persa – l'Inter oggi potrebbe essere prima a più due – e un pizzico di preoccupazione per il secondo posto minacciato dalla Roma, salita a meno tre dai “contiani”: domenica all’Olimpico lo scontro diretto. Basta niente per cambiare umori e prospettive, è sufficiente un pomeriggio sbagliato sotto la pioggia e nel vento di Genova, a casa della Samp”.