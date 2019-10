È stata la notte di Romelu Lukaku, che si è caricato l’Inter sulle sue enormi spalle e l’ha spinta momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa della Juventus, impegnata contro il Genoa. Calciatore discusso il belga, c’è chi lo ama dal primo giorno in cui ha messo piede a Milano e chi invece lo guarda con diffidenza, non apprezzandone particolarmente le doti tecniche. Sui social i botta e risposta sono migliaia, sugli spalti mugugni e applausi si alternano, ma la classifica cannonieri parla chiaro: 7 gol in 10 partite di campionato (9 da titolare e una da subentrato contro la Sampdoria9). Mica male. Dati che manifestano anche una ritrovata vena realizzativa da parte del centravanti, che l’anno scorso di questi tempi era fermo a quota uno con la maglia del Manchester United.



CHE FEELING - Lukaku reagisce alle critiche con i gol. E a ogni timbro la prima reazione, quella più naturale, è sempre la stessa: cercare lo sguardo di Conte, correre verso di lui per abbracciarlo con forza e ringraziarlo della fiducia. Il feeling tra i due è speciale, il tecnico salentino ha forzato molto con Zhang per averlo e alla fine è stato accontentato, anche in seguito a qualche conferenza infuocata in cui proprio Conte iniziava a perdere la pazienza per un accordo che tardava ad arrivare tra Inter e United. Poi la fumata bianca, la presentazione in grande stile e i sette gol in cascina.



L'ATTACCANTE DI CONTE - Lukaku è stato l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter ed è naturale attendersi molto, ma può essere nocivo aspettarsi che si trasformi in Ibrahimovic. L’attaccante belga, che sta ritrovando la migliore forma fisica, apre spazi, gioca di sponda e completa Lautaro. Non appartiene alla categoria dei funamboli, non dribbla come Messi e non ha la tecnica di Suarez, ma è funzionale all’idea di gioco di Conte e finora i gol lo stanno supportando, così come stanno supportando l’Inter, in vetta anche grazie alle sue giocate.