La cifra assegnata a ogni Paese varia a seconda di quanto i broadcaster di ogni nazione investono sui diritti tv, e viene poi distribuita in due parti.. Tradotto: se Milan e Atalanta dovessero essere eliminate alla fase a gironi, Inter e Juventus incasserebbero di più.- Secondo Calcio e Finanza, la cifra destinata ai club italiani nella stagione in corso è di circa 40 milioni di euro: 20 da distribuire in base al piazzamento in Serie A nella scorsa stagione, e gli altri 20 per il cammino nella Champions di quest'anno.(così come la Juve in caso di eliminazione dopo la fase a gironi; 4,3 milioni per Milan e Atalanta). Se dovessero passare tutte e quattro alla fase a eliminazione diretta e uscire subito agli ottavi guadagnerebbero tutte e quattro 5 milioni. E in caso di eliminazione ai gironi di una sola tra Milan e Atalanta con l'Inter fuori agli ottavi, i nerazzurri guadagnerebbero 5,3 milioni.- Sostanzialmente, l'Inter deve 'sperare' che escano subito sia Milan che Atalanta per dividersi la posta in palio soltanto con la Juventus (5,7 milioni);, e se dovessero passare tutte e due le altre italiane in bilico perderebbe altri 300mila euro.