L’Inter è pronta a ripartire seguendo tutte le tutele del caso. Il Coronavirus ha imposto alla Serie A uno stop incondizionato, la ripresa del campionato è ancora incerta ma lentamente i club stanno cercando di ristabilire la normalità. Da Appiano Gentile fanno sapere che martedì i nerazzurri torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile, lo faranno con un protocollo di massima sicurezza e con piccoli gruppi scaglionati.

RIPRESA LENTA - In Pinetina, in pratica, si alleneranno a turni. E in tutta la struttura saranno presenti un paio di persone per il presidio medico e tecnico. L’Inter, dunque, è pronta a tornare in campo seguendo quelle che sono le direttive governative, attendendo quelle che sono le decisioni in merito all’avvio del campionato.