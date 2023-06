Frattesi per il dopo Brozovic, tra PSG e Newcastle. L'Inter torna sul 23enne centrocampista italiano scuola Roma, già cercato l'anno scorso e ora anche nel mirino di Juventus e Milan oltre al Brighton di De Zerbi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per abbassare la richiesta da 40 milioni di euro del Sassuolo, i dirigenti nerazzurri sono disposti a inserire nella trattativa il giovane Fabbian, reduce dal prestito alla Reggina.