Marash Kumbulla all'Inter piace tantissimo. Da tempo, perché da gennaio si sta lavorando a questa operazione con il Verona per il difensore centrale classe 2000 valorizzato quest'anno da Ivan Juric: un prospetto importante che ha già dimostrato in Serie A di avere potenziale e spessore, ecco perché l'Inter tratta sull'affare da settimane, anche sulle contropartite utili tra cui Dimarco e Salcedo che hanno avviato in questa stagione il loro percorso a Verona, naturalmente senza perdere il controllo sui due prospetti giovani e italiani.





IL RISCHIO - Esiste però anche un rischio concreto: l'operazione col Verona è in piedi da mesi ma non conclusa, non è stato ancora trovato un accordo definitivo nonostante ci sia il gradimento totale del giocatore. L'Inter sta facendo i propri ragionamenti sulla difesa per un acquisto importante nel reparto in caso di partenza di Godin e Kumbulla ha comunque un costo alto, tra i 20 e i 25 milioni: ci sarà da scegliere se investire comunque su Marash per queste cifre con contropartite, ma il tempo passa e il Napoli (ma non solo) continua a insistere, così come club stranieri. Esiste il rischio di inserimenti improvvisi, Kumbulla e l'Inter flirtano da tempo ma niente è ancora definito.