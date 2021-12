Un’ottima Inter, ordinata e ben organizzata travolge per 3-0 il Milan nel derby della Madonnina al femminile. Se le protagoniste tanto attese erano Valentina Giacinti e Gloria Marinelli le marcatrici di questo match sono: Kathellen Sousa, Gouthia Karchouni e Ajara Njoya.



Il Milan paga gli errori difensivi commessi in occasione dei gol, l’Inter ha potuto contare su un’ottima Francesca Durante: il portiere nerazzurro si è rivelato provvidenziale in tre occasioni su Valentina Giacinti.



Una vittoria storica quella dell’Inter: in Serie A femminile è la prima volta che la squadra attualmente allenata da Rita Guarino vince un derby. Nella prossima giornata di campionato le nerazzurre ospiteranno il Sassuolo mentre il Milan è atteso dal big match contro la Juventus.