Un pareggio che arresta una sequenza di 11 vittorie consecutive ma avvicina la formazione di Antonio Conte a uno scudetto che in casa nerazzurra manca da 11 anni. L'1-1 di Napoli consente tuttavia all'Inter di collezionare il 75esimo punto in classifica in un campionato da autentica dominatrice e di mettersi alle spalle persino la macchina da spettacolo costruita da Pep Guardiola e chiamata Manchester City. La squadra mancuniana, impegnata nel fine settimana nella semifinale di FA Cup, è rimasta ferma ai suoi 74 punti conquistati in campionato, sorpassata dalla capolista della Serie A.



Un dato statistico momentaneo e forse effimero, ma che testimonia una volta di più i grandi numeri dell'Inter nel corso di questa stagione, come nessun'altra nei 5 principali campionati europei. Unica nota stonata della serata del "Diego Armando Maradona" l'autorete di Samir Handanovic che ha rischiato di compromettere il cammino illibato della banda di Conte, sconfitta per l'ultima volta il 6 gennaio scorso dalla Sampdoria. Un episodio che ha consentito al numero uno sloveno di stabilire un piccolo record, seppur poco lusinghiero: quello di aver realizzato il maggior numero di autogol nei 5 top campionati in Europa dalla stagione 2012/2013, quella del suo approdo in nerazzurro.