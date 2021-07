L'asse Inter-Cagliari rimane bollente, una delle tratte più calde dell'estate: i centrocampisti Nahitan Nandez e Radja Nainggolan rimangono sul tavolo di nerazzurri e sardi, club nel pomeriggio di oggi protagonisti di un summit nella sede milanese di Viale della Liberazione-



CAPOZUCCA VEDE CRNJAR - Il tema principale dell'incontro di mercato è stato l'intreccio tra i due centrocampisti: il classe '95 uruguaiano resta un obiettivo dell'Inter, mentre il Ninja vuole tornare in Sardegna a titolo definitivo, dopo le esperienze in prestito nelle ultime due stagioni. In seguito all'incontro con la dirigenza nerazzurra, i rappresentanti del club sardo, con il ds Stefano Capozucca in testa, hanno avuto un colloquio anche con Edoardo Crnjar, possibile intermediario della trattativa per conto dell'uruguaiano, che piace molto a Inzaghi. Lavori in corso.