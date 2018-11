Prima il Genoa e poi il Barça. La carica dei 150mila a San Siro spinge l'Inter contro due squadre dai colori simili, ma di forze molto diverse. Per questo motivo Spalletti pensa di ricorrere al turnover in vista della grande sfida di martedì sera in Champions League contro il Barcellona.



LAUTARO C'E' - Sabato pomeriggio scalpita per un posto da titolare Lautaro Martinez, pronto a far rifiatare Mauro Icardi. Come un mese fa, quando il giovane "Toro" argentino sbloccò il risultato nella partita vinta 2-0 col Cagliari. E il capitano lo applaudì dalla panchina.



ICARDI PUO' RIPOSARE - I numeri dicono che l'Inter ha perso solo 2 delle ultime 18 partite di campionato in cui non ha giocato Icardi: contro Genoa e Sassuolo, sempre in trasferta. Invece a San Siro sono arrivate 8 vittorie e 2 pareggi. In totale fanno 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ovviamente questi dati statistici non rappresentano una colpa per Icardi, che anzi è sempre più leader e trascinatore della squadra. In campo e fuori, a suon di gol e non solo.



L'INTER SENZA ICARDI IN CAMPIONATO:



15/02/15 Atalanta-Inter 1-4

04/04/15 Inter-Parma 1-1



30/08/15 Carpi-Inter 1-2

31/10/15 Inter-Roma 1-0

05/12/15 Inter-Genoa 1-0



12/03/16 Inter-Bologna 2-1

19/03/16 Roma-Inter 1-1

14/05/16 Sassuolo-Inter 3-1



12/02/17 Inter-Empoli 2-0

19/02/17 Bologna-Inter 0-1

21/05/17 Lazio-Inter 1-3

28/05/17 Inter-Udinese 5-2



03/02/18 Inter-Crotone 1-1

11/02/18 Inter-Bologna 2-1

17/02/18 Genoa-Inter 2-0

24/02/18 Inter-Benevento 2-0



01/09/18 Bologna-Inter 0-3

29/09/18 Inter-Cagliari 2-0