. E’ vero che rientreranno un po’ di titolari (), ma non si sa ancora quanti di questi saranno in campo e in quali condizioni giocheranno. Contro il Paris Saint-Germain era tale la paura di una pesante sconfitta che l’aver visto una Juventus dignitosa e, in qualche frangente perfino bella, ha fatto tirare un sospiro di solievo anche ai più pessimisti tra gli juventini.. Lo dico con apparente sicumera (anche se spero non si percepisca) perché il destino di questa stagione mi sembra già scritto., successo che, oltre a regalare un degnissimo trofeo, permette di accedere alla massima competizione continentale.Senza i soldi della Champions e con una situazione debitoria rilevante, la Juve non potrà certo fare un mercato significativo. Anzi, presumibilmente. Ecco che allorae magaridiventeranno preziosi per la stagione successiva, forse avviando un processo virtuoso dal quale la società bianconera è lontana da troppi anni.Pur essendo quasi certo che non vincerà domani,. Ma come - mi si chiederà - e perché mai l’Inter, che ha soli due punti in più, potrebbe, secondo alcuni, addirittura reinserirsi nella lotta per lo scudetto?, perché io credo che l’Inter sia più forte della Juve a livello di organico., perché gioca un calcio più efficace e convincente., perché quando recupererà Lukaku, ritroverà uno che segna con una frequenza superiore a quella di Lautaro.E poi l’Inter è squadra, perché gioca esaltando il collettivo, mentre la Juventus non lo è perché Allegri crede nella forza dei calciatori. Ora, è vero che gli mancano ancora il miglior. Tuttavia su entrambi pesa l’ombra di una lunghissima inattività con le conseguenze del caso. Inoltre nessuno dei due può risolvere da solo i problemi di un gruppo senza idee, senza identità e, a volte, senza coraggio.La sfida dello Stadium, dunque, è tutta sbilanciata a favore dei nerazzurri., anche se sono convinto che alla Juve non lo disprezzerebbero, se non altro perché un’altra sconfitta sarebbe stata evitata.Nell’Inter non ci sarà Brozovic, che parte dalla panchina, e forse nemmeno Bastoni, ma ci saranno(che ha sostituito splendidamente il croato), oltre a. Devono segnare contro la difesa meno battuta della serie A (sembra impossibile, ma è così) e avranno come fonte di ispirazione sia le incursioni laterali di, sia gli sfondamenti di. Se non ce la fanno, lo scudetto diventerà una chimera.