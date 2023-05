A suon gol sta trascinando il Galatasaray verso un titolo in patria che manca dal 2019. Eppure Mauro Icardi non ha affatto dimenticato l'Inter. Ossia il club che lui, proprio da capitano, ha riportato in Champions nella stagione 2017-2018 dopo diversi anni di assenza. Il tutto dopo un Lazio-Inter da brividi all'Olimpico finito 3-2 per i nerazzurri guidati ai tempi da Luciano Spalletti.



E oggi, quattro giorni dopo la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League col Manchester City, il 30enne di Rosario ha dedicato una storia sul suo profilo Instagram proprio al suo ex club. "Cinque anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d'Europa, tornando dopo tanti difficili a giocare la Champions League - le frasi scritte da Icardi -. Oggi, cinque anni dopo, l'Inter è in finale. In bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio cuore". Icardi è attualmente in prestito in Turchia dal Psg, club col quale è sotto contratto fino al 2024.